معلومات الوزراء يُطلق سلسلة برنامج «ببساطة» لتوضيح المفاهيم الاقتصادية 

جدة - نرمين السيد - أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برنامجًا جديدًا على منصاته الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعى، تحت مُسمى "ببساطة"، والذى يتم تقديمه من خلال "حلقات توعوية قصيرة" يُقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين؛ لتوضيح المفاهيم الاقتصادية بشكل مُبسّط.





وأوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك البرنامج يأتى فى إطار خطة مركز المعلومات لزيادة الوعى، وتوضيح الحقائق، بشأن قائمة من الموضوعات الاقتصادية، استكمالًا لجهود المركز فى الإتاحة المعلوماتية الاقتصادية، والتى شهدت زخمًا خلال الفترة الماضية بتدشين عدد من التطبيقات على الهواتف المحمولة لمتابعة الشأن الاقتصادى المصرى؛ مثل: "شارك" و"المؤتمر الاقتصادى".

ويشارك فى تقديم حلقات البرنامج، الذى يُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع على المنصات الرقمية للمركز، نخبة من المحللين الاقتصاديين؛ حيث جاءت أولى حلقات البرنامج مع محمد النجار، محلل الأسواق المالية، لتوضح مفاهيم "أذون الخزانة" و"السندات"، فى حين سيشارك بالحلقات المُقبلة من البرنامج، رانيا يعقوب، الخبيرة بأسواق المال، وإيهاب سعيد، الخبير الاقتصادى، وأحمد العُطيفى، الخبير الاقتصادى.

وأكد مساعد رئيس الوزراء، أن البرنامج سوف يخصص حلقات جديدة لتبسيط المفاهيم المتعلقة بالاستثمار الأجنبى والتضخم والسياسة النقدية وأسعار الفائدة والركود وغيرها من المصطلحات الاقتصادية، التى أصبحت تحظى بتداول واسع بين المتابعين فى الفترة الأخيرة، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى امتد أثرها إلى مختلف دول العالم، منذ انتشار جائحة "كورونا"، ثم اندلاع الصراع الروسى الأوكرانى.