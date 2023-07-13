جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر جمعت الجوار الجغرافى للسودان فى قمة "دول جوار السودان" كونها جزء مما يجرى، وتتأثر بالأحداث الناجمة بالسودان، مؤكدا: "كل الأطراف الجالسة فى القمة يهمها نهاية هذا الصراع وحقنه بأسرع ما يكون".





وأضاف الطاهرى خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تعدد المبادرات فى السودان ليس له دلالة سوى أن الوضع الجارى فى السودان أصبح مهددا إقليميا وليس شأن داخلى فقط، بل أكثر من ذلك كونه فى طريقه لكى يكون مهددا دوليا بسبب الموقع الجغرافى للسودان وتقاطعه مع أمن البحر الأحمر، متابعا: "لا أحد يتحمل أو لديه القدرة على تحمل فاتورة الفوضى فى السودان". وتابع رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "سواء مبادرة إيجاد أو المبادرة السعودية الأمريكية فكلاهما جهود تهدف إلى إنهاء الصراع السودانى، ولكن بطبيعة الحال هذه الجهود لكى تحقق المرجو منها يجب أن يكون هناك تفاعل وتعاون وتوحيد فى وجهات النظر بين الجغرافية السياسية الحاضنة للسودان، ومن هنا تأتى قمة دول جوار السودان وأهميتها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الطاهرى: لا يوجد أحد لديه القدرة على تحمل فاتورة الفوضى بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.