أحمد الطاهرى: مصر هدفها الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن منهج العمل المصرى منذ اللحظة الأولى للأوضاع والاشتباكات فى السودان فى 15 أبريل الماضى لم يختلف سياقه، إذ أن مصر هى الدولة التى دعت إلى قمة دول جوار السودان، وتعمل بشكل جماعى منذ اللحظة الأولى على مختلف الأبعاد على رأسها الإنسانية.





وأضاف الطاهرى خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على البعد الإنسانى فى الأزمة السودانية من خلال حقن دماء المواطن السودانى، فضلا عن العمل على وحدة السودان وسلامة أراضيه مع عدم التدخل الأجنبى فى الشأن السودانى. وتابع الطاهرى: "مصر يهمها المستهدف وليس صياغة الأدوار وهذا ظهر فى أكثر من أمر، مثل المبادرة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية "مبادرة جنوب أفريقيا" التى دخلت مصر فيها كداعمة"، مشيرا إلى أن السودان تشكل أمن قومى لمصر. وأشار رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن مصر بدأت العمل الجماعى منذ اللحظة الأولى، فكان هناك مساعى مصرية مع جنوب السودان علاوة على تبنى مبادرة مشتركة إلى جانب إيفاد مبعوثين لدول الجوار مثل تشاد وجنوب السودان، بالإضافة إلى الاتصالات الدولية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تأكيد الثوابت والمبادئ المصرية فى كل المحافل.

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