أحمد الطاهرى: مصر قامت بدور عظيم فى عمليات إجلاء الرعايا من السودان

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن تمثيل الاتحاد الإفريقى والجامعة العربية فى قمة دول جوار السودان يعطى للأمر أهمية، إذ أن ما سيتم التوافق عليه بين قادة دول الجوار بحضور الأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى هو بداية لصيغة قوية للغاية من أجل التفاعل مع الأمر من الناحية العربية والإفريقية.





وأضاف الطاهرى، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تكمن اهمية القمة فى القدرة على التواصل مع طرفى النزاع فى السودان وإقناعهم بإيقاف هذا الصراع أو الحرب فضلا عن الجلوس بأسرع ما يكون على طاولة التفاوض السياسى أو الحل السياسى".

وتابع رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "تقديرى أن قمة دول جوار السودان بهذا الحضور جاءت نتيجة المسار والعمل الجماعى الذى عملت عليه مصر منذ اللحظة الأولى للأزمة السودانية"، مشيرا ألى أن مصر قامت بدور عظيم فيما يخص عمليات الإجلاء ليس فقط على مستوى إجلاء الرعايا المصريين بل أيضا مساعدة مختلف الدول فى إجلاء رعاياهم بسهولة ويسر وتأمين مسارات وممرات لضمان الحماية والمان للرعايا.

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