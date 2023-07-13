مستشار المفتى: نبذل جهودا كبيرة لتقديم إرشاد دينى صحيح لمكافحة التطرف

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم إن دار الإفتاء المصرية حريصة على نشر صحيح الدين وتبذل جهودا كبيرة لتقديم إرشاد دينى صحيح يؤهل المسلم فى العالم أجمع لأن يتعايش مع غيره.





وأكد نجم خلال مشاركته فى التحالف الدولى ضد داعش الذى عقد فى واشنطن- أن المشاركة فى اجتماع التحالف الدولى ضد داعش فى واشنطن تأتى إيمانا بأهمية التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية فى مكافحة الفكر المتطرف، الذى لم يعد قاصرا على منطقة بعينها، ولكن بات يهدد العالم أجمع، مما يحتم علينا العمل معا على كل الأصعدة لمواجهة خطر الإرهاب ودحره.

وأضاف: "نسعى من جانبنا فى دار الإفتاء للتواصل مع الجاليات المسلمة فى العالم أجمع ودعمهم من الناحية الشرعية، سواء فى جانب التدريب أو الإصدارات أو فى الفضاء الإلكترونى، ونحن على أتم الاستعداد لمناقشة أى تعاون مثمر يصب فى مصلحة جميع الأطراف".

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية فى تجربتها المتميزة خلال السنوات الماضية، استطاعت الاستفادة من كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى لتفكيك الفكر المتطرف، وإيصال رسالتها إلى أكبر قدر ممكن من الناس، وخاصة الشباب فى مختلف دول العالم وبلغات مختلفة.

ولفت إلى أن الدار أطلقت كذلك تطبيق فتوى برو، وهو تطبيق إلكترونى متعدد اللغات أنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة -خاصة فى الغرب- الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى، وذلك فى سياق مواكبتها للتطورات التكنولوجية لخدمة المسلمين شرقا وغربا، تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، والذى يعد أول ساحة إلكترونية آمنة، ويمثل مرجعية منضبطة للمعرفة الدينية للمسلمين فى الغرب، ومظلتهم للنجاة من موجات التطرف والانحراف والإلحاد.

وشدد مستشار مفتى الجمهورية على ضرورة دعم جهود محاربة الإرهاب ومواجهته على كافة الأصعدة، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة فى المواجهة، وبذل كافة الجهود من أجل استئصال هذه التنظيمات وأفكارها القاتلة، وهو ما يستوجب تبنى رؤية شاملة لمحاصرة التنظيمات الإرهابية من جميع الجوانب الفكرية والمالية والأمنية، والحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف الذى تتبناه تلك الجماعات الدموية.

كما تحدث نجم عن مركز سلام الذى أطلقته دار الإفتاء خلال مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم العام الماضى، وهو مركز بحثى وعلمى وفكرى يعمل تحت إشراف الأمانة، ويرتكز على أسس علمية رصينة فى تعميق المناقشات العامة والأكاديمية والدينية المتعلقة بقضية التشدد والتطرف، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بمكافحة التطرف وقاية وعلاجا، مؤكدا أن المركز فى الحقيقة يمثل انعكاسا لدور الدولة المصرية الرائدة فى مواجهة التطرف والإرهاب، وتطبيقا لرؤية الدولة المصرية فى المواجهة الشاملة للفكر المتطرف والمنحرف.

وأكد مستشار المفتى أن المنتديات الدولية ودوائر صناعة القرار العالمى تقع عليها مسئولية أخلاقية، تتمثل فى تهميش الفكر المتطرف وإتاحة الفرصة للعلماء والمفكرين المتخصصين للتحدث بلسان الدين الإسلامى، حتى لا نترك المفاهيم تختطف من المتطرفين الذين يشوهون الإسلام ويهدمون القيم الإنسانية المشتركة.

كما عرض مستشار مفتى الجمهورية بعض الدراسات التى صدرت عن دار الإفتاء ومركز سلام لأعضاء التحالف، وقد قوبلت باهتمام كبير من قبل أعضاء التحالف الدولى ضد داعش.