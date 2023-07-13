مسؤول إماراتى يشيد بالدور الريادى لمصر فى مجال التعليم

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا - ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة، وإيمان الحوسنى - الملحق الفنى بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا لسفارة الإمارات بالقاهرة.





وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وعبير الشاطر مساعد الوزير للشؤون الفنية، ومحمد سمير حمزة رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وشريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى بداية اللقاء، أكد الوزير على قوة ومتانة العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة، على جميع المستويات والأصعدة، لاسيما التعاون العلمى، والثقافى، والتعليمى، والتى تعد نموذجا يحتذى به فى العلاقات العربية والإقليمية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أيمن عاشور الخطة الإستراتيجية للوزارة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، والتطورات التى تشهدها منظومة الطلاب الوافدين وتحديث منصة "ادرس فى مصر"، وإعادة توجيه بوصلة العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو البحوث والابتكارات الخضراء، مشيرا لتنوع البرامج والمقررات الدراسية بالجامعات، بما يتواكب مع التحديات العلمية والتكنولوجية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الإماراتيين الدارسين بالجامعات المصرية، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التى تواجههم، لافتا للتقدم الذى أحرزته الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية، وما يقدمه بنك المعرفة من خدمات علمية للدارسين بكافة المراحل الدراسية.

كما اقترح الوزير خلال اللقاء الترتيب لإقامة مؤتمر ومعرض دولى بالتعاون بين مصر والإمارات، وذلك فى إطار التنسيق مع وزير التربية والتعليم الإماراتى؛ بهدف التعرف على الجامعات المصرية وما تقدمه من برامج دراسية مميزة.

ووجه الوزير الدعوة للجانب الإماراتى للمشاركة فى فعاليات منتدى التعليم العالى والبحث العلمى المزمع عقده ديسمبر المقبل.

ومن جانبه، أكد الشيخ الدكتور عمار المعلا، على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس التفاهم والتناغم بين الدولتين الشقيقتين، مشيدا بالدور الريادى لمصر فى مجال التعليم، واهتمام دولة الإمارات بالتعاون مع مصر فى مجال التعليم العالى.

كما أشاد الشيخ عمار المعلا بالنجاحات التى حققتها الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية، مطالبا بأهمية تحديث قوائم تصنيف الجامعات المصرية بما ينعكس إيجابا على الترويج لها، والاعتراف بالشهادات التى تمنحها فى المجتمع الإماراتى.

ومن جانبها دعت إيمان الحوسنى مؤسسات التعليم العالى المصرية لعقد مبادرة تعاون مع نظيراتها الإماراتية فى مجال البحوث والدراسات، لاسيما مجال الاستدامة، وتنظيم لقاء مشترك لتفعيل هذه المبادرة.