إخطار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية لاستكمال مقدم الوحدة السكنية

جدة - نرمين السيد - يواصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إرسال رسائل نصية على هواتف الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، والذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بحى زهرة العاصمة بمدينة بدر، لاستكمال دفع المبالغ المالية المقررة، ثم استلام وحداتهم السكنية، وذلك فى إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإدارى للدولة بالعاصمة الإدارية.





وذكر الجهاز فى بيان، اليوم الخميس أنه تم تقسيم المستفيدين من وحدات المرحلة الأولى إلى عدة مجموعات، وأرسلت الرسائل للمجموعة الأولى، والتى شملت الموظفين فى أدنى الدرجات والمستويات الوظيفية (من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثانية) يوم 23 يونيو الماضى، وبالفعل ووفقا لبيانات بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية يتم السداد والتسليم طبقا لتوقيتات وجداول زمنية موضوعة.

وأضاف البيان أنه بالتوازى مع هذه الإجراءات أرسل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم رسائل نصية لإخطار الموظفين على الدرجة الأولى، ومن المقرر أن يوالى الإرسال لباقى الموظفين الذين لم يطرأ أى تغيير على حالتهم الوظيفية منذ تسجيل طلب حصولهم على الوحدات وتخصيصها لهم، على أن يقوم بدراسة حالات الموظفين الذين طرأ عليهم تغيير، ثم إرسال الرسائل لهم تباعا مع التأكيد على ضرورة تحديث البيانات لدى الجهاز لاسيما رقم الموبايل المسجل بقاعدة البيانات.

ويأتى ذلك فى إطار الحوافز التى قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل بمقار الوحدات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية، والتى تمنح الحق للموظف المنتقل فى الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدى يصرف شهريا، أو الحصول على وحدة سكنية فى حى زهرة العاصمة بمدينة بدر، كما يمكن للراغبين من الموظفين الحصول على وحدة سكنية بالحى السكنى (R3) بالعاصمة الإدارية.

جدير بالذكر أن الحكومة وضعت عددا من المعايير للمفاضلة فى توزيع الموظفين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية على عدة مراحل مقارنة بعدد الوحدات المتاحة للتسليم حاليا، وذلك نظرا لزيادة عدد الموظفين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية على عدد الوحدات المتاحة، وجاء على رأس هذه المعايير الحالة الاجتماعية (وتم وضع أولوية للموظف المتزوج من موظفة منتقلة للعمل بالعاصمة أو الموظفة المتزوجة من موظف منتقل للعمل بالعاصمة، ثم الموظف أوالموظفة الأرمل ويعول ثم المتزوج ويعول.. وصولا للموظف الأعزب)، بجانب محل السكن (الأولوية للأبعد مسافة فى محل السكن من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية)، ثم طبيعة السكن قبل الانتقال والأولوية للموظفين المنتقلين ويسكنون بالإيجار، ثم طبيعة العلاقة الوظيفية، حيث تم منح الأولوية للموظف الدائم ثم المتعاقد، وتم وضع أوزان نسبية لهذه المعايير ومن حصل على الدرجة الأعلى تم إدراجه فى المرحلة الأولى والبالغ عدد الوحدات بها 9024 وحدة سكنية بحى زهرة العاصمة.

وأثنى رئيس الجهاز على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع الجهات الحكومية المشاركة فى تأمين النقلة النوعية اللازمة للعمل بالعاصمة الإدارية.. مشيرا إلى أن الجهاز أطلق خدمة الاستعلام والاستفسار على نفس التطبيق الخاص بالانتقال لجميع الموظفين المنتقلين، وسوف يتم التواصل معهم من خلاله الرابط (https: ncmove.caoa.gov.eg).