مدبولى يتابع موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، قدم فودة، عرضا مفصلا حول الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية التى يجرى إقامتها على أرض المحافظة، فى مختلف القطاعات، التى تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.

وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى ما يجرى من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة السياحة والآثار، لإطلاق مبادرة للتسويق لمدينة شرم الشيخ، والترويج لها، سعيا لزيادة حجم التدفق السياحى على المدينة.

وخلال اللقاء، أشار فودة إلى جهود التنسيق المستمرة لزيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية، لتشغيلها بمدينة شرم الشيخ، وهو ما يأتى فى إطار اعتبار شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة.

وفى إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية فى سيناء بمختلف القطاعات، وخاصة ما يتعلق بقطاع السياحة، جرت الإشارة إلى الزيارة المرتقبة لمدينتى "طابا" و"نويبع" التى سيقوم بها رئيس الوزراء لتفقد عدد من المنشآت السياحية الجارى إنشاؤها، وكذا تفقد المنطقة الحرة، والميناء الجاف، هذا إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التى تستهدف تطوير المدينتين، وزيادة الفرص السياحية بهما، جذبا لمزيد من الاستثمارات إليهما.

وفى هذا الصدد، استعرض فودة، عددا من المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير المدينتين، وكذا المشروعات المقترح تنفيذها فى هذا الإطار بمختلف القطاعات.