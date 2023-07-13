عاجل.. السيسى: قمة جوار السودان تنعقد فى لحظة تاريخية فارقة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى: أشكر قادة الوفود والرؤساء على تلبية الدعوة لحضور فعاليات القمة، وأن القمة تنعقد فى لحظة تاريخية فارقة فى عمر السودان الشقيق، حيث تؤثر الأزمة على دول جوار السودان.

وتستضيف اليوم، القاهرة، مؤتمر قمة دول جوار السودان؛ لبحث سبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

ويأتى المؤتمر فى ظل الأزمة الراهنة فى السودان، وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.