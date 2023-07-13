عاجل.. السيسى: أزمة السودان لها تداعيات سلبية على أمن واستقرار العالم

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، برؤساء وقادة دول جوار السودان، قائلًا: «أرحب بكم جميعا فى مصر وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة المهمة التى تنعقد فى لحظة تاريخية فارقة، من عمر السودان الشقيق، يدور خلالها هذا البلد الجار العزيزة على قلوبنا بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم».





وأضاف «السيسى»، خلال كلمته فى قمة دول جوار السودان، التى تعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التداعيات السلبية تؤثر على دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تأثرا بالأزمة، والأكثر فهما ودراية بتعقداتها، مما يتعين معه على دولنا توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة. وأكد رئيس الجمهورية: أننا نعمل على اتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم فى حل الأزمة بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية حفاظا على مصالح ومقدرات وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

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