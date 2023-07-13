عاجل- السيسى: الوضع الإنسانى المتدهور فى السودان يتطلب وقفا فوريا للقتال

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمة مصر فى مؤتمر قمة دول جوار السودان أن تداعيات الوضع الإنسانى المتدهور فى السودان يتطلب الوقف الفورى والمستدام للقتال، مشيدا أشيد بالجهد الكبير الذى اتخذته دول جوار السودان.
وطالب السيسى المجتمع الدولى بالوفاء بتعهداته التى أعلن عنها من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضررا من الأزمة.
وتستضيف مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
ويأتى المؤتمر فى ظل الأزمة الراهنة فى السودان، وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
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