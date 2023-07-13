عاجل.. السيسى: الأزمة السودانية لها تداعيات كارثية على الوضع الإنسانى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه ليس خافيا على أحد من دول جوار السودان خطورة الأزمة الراهنة التى يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن 3 أشهر، والذى نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو لجوء إلى دول الجوار.





وأضاف السيسى، خلال قمة دول جوار السودان المنعقدة فى مصر وعرضتها شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأزمة السودانية خلفت العديد من الخسائر المادية الجسيمة التى تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية فى البلاد، ويضاف إلى ذلك العقبات التى تواجه الموسم الزراعى مما ترتب عليه نقص حاد فى الأغذية.

وأوضح رئيس الجمهورية، أنه كما أدى الصراع وتداعياته السلبية إلى تدهور المؤسسات الصحية ونقص فى الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية وهو الأمر الذى كانت له تداعيات كارثية على مجمل الوضع الإنسانى.

وتستضيف مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

ويأتى المؤتمر فى ظل الأزمة الراهنة فى السودان، وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.