أمين عام «كنفجيس» لـ مدبولى: التعاون مع مصر فخر للمنظمة

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وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بـ لويزيت طوبى، والوفد المرافق لها، معربا عن اعتزاز مصر بالتعاون الثنائى بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة.
وقال مدبولى: أود أن أعرب عن ترحيبنا بالتطور الذى شهدته علاقة مصر بالمنظمة عقب الزيارتين السابقتين للسيدة لويزيت طوبى إلى مصر، ونتوقع أن يشهد التعاون تطورا أكبر خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى مزيد من التأثير الإيجابى على مستقبل الشباب فى الدول الفرانكفونية بشكل عام، ومصر بشكل خاص.
وتطرق رئيس الوزراء إلى دعم مصر لمنظمة "الكنفجيس" فى تنفيذ البرامج والأنشطة والمعسكرات التى تخطط لها لصالح الشباب فى المستقبل، خاصة ما يتعلق بدعم المواهب الرياضية الشابة.
فى السياق، أشار الدكتور أشرف صبحى، إلى أنه منذ عام 2018 شهد التعاون بين منظمة "الكنفجيس" تطورا مثمرا على عدة مستويات، موضحا استفادة وزارة الشباب والرياضة من أنشطة منظمة "الكنفجيس" من خلال برنامجين، الأول يتمثل فى تمويل المشروعات الصغيرة للشباب، ويعتمد على تقديم منح مالية لا ترد ويتم تقديمها على دفعتين وفقا لمؤشرات نجاح المشروع، وركز هذا البرنامج على مشروعات الثروة السمكية والمشروعات المبتكرة.
أما البرنامج الثانى، فيركز على دعم المواهب الرياضية الشابة، ويعتمد على تقديم منح مالية لا ترد للرياضيين النشء الموهوبين، وتهدف تلك المنح إلى دعم شباب الرياضيين ماديا بمبلغ مالى لتمكينهم من حضور تدريباتهم، وتحسين المتابعة الصحية والغذائية لهم، ومساعدتهم على شراء الأدوات الرياضية الخاصة بهم.
وخلال الاجتماع، أعربت لويزيت طوبى، الأمين العام لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية، عن تقديرها لاستقبالها والوفد المرافق لها بمقر مجلس الوزراء، مؤكدة أن التعاون مع مصر هو فخر لمنظمة "الكنفجيس".
وتقدمت بالشكر للدولة المصرية على مساهماتها ودعمها الدائم للمنظمة منذ انضمامها لعضويتها. وتطرقت إلى الدور الذى تقوم به المنظمة لدعم المشروعات المبتكرة للشباب التى تأتى فى قلب أعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة "الكنفجيس" هى "مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية" وهى منبثقة عن المنظمة الدولية للفرانكفونية.
وجرى تأسيسها عام 1969 وتهدف إلى مساعدة حكومات الدول الأعضاء فى دعم سياسات واستراتيجيات الشباب والرياضة.
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