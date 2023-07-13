عاجل.. السيسى يوجه رسالة إلى الشعب السودانى: المشاهد تدمى القلوب

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمته ببداية قمة "دول جوار السودان" والمنعقدة فى القاهرة، أن مشاهد الخراب والدمار التى نشاهدها تدمى قلوب كل المصريين، ونشعر بمعاناة الأشقاء ونتألم لآلمهم، داعيا الله أن يزيل هذه المحنة فى أسرع وقت.

وأكد الرئيس، ضرورة إعلاء جميع الأشقاء للمصلحة العليا والعمل للحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية، التى تسعى لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم استقرار السودان والمنطقة، مشددا على أن مصر لن تدخر جهدا فى استعادة الأمن والاستقرار فى هذا البلد الشقيق.

وأعلن الرئيس عن تصور مصر لإنهاء الأزمة فى السودان.

وأضاف السيسى، أن التصور يقوم أولا على مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء فى مفاوضات جادة تهدف لوقف فورى لإطلاق النار.

وتابع الرئيس: ثانيا مطالبة جميع الأطراف بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وتوصيل المساعدات للمناطق الأكثر احتياجا، وتوفير الحماية اللازمة لموظفى الإغاثة الإنسانية، وثالثا إطلاق حوار جامع لجميع الأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية والشباب والمرأة يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبى تطلعات الشعب السودانى فى الأمن والرخاء والديمقراطية، ورابعا تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل لحل شامل للأزمة السودانية، على أن تطلع الآلية للتواصل المباشر مع أطراف الأزمة.

وتستضيف اليوم، القاهرة، مؤتمر قمة دول جوار السودان؛ لبحث سبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

ويأتى المؤتمر فى ظل الأزمة الراهنة فى السودان، وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.