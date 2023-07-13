الرئيس السيسي: أطالب أطراف المجتمع الدولى بالوفاء بتعهداتها لدعم دول جوار السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يوليو 2023 12:27 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بادرت باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سودانى يعيشون في مصر منذ سنوات عدة .

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة دول جوار السودان :"لا يفوتنى الإشادة بالجهد الكبير والموقف النبيل الذى اتخذته دول جوار السودان التي استقبل مئات الآلاف من السودانيين وشاركت مواردها المحدودة في ظل تداعيات تلك الأزمة السودانية.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"أطالب كل أطراف المجتمع الدولى بالوفاء بتعهداتها من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تتضررا من التبعات الخاصة بالأزمة السودانية، مما يعزز الصمود واستقبال كافة المعانين من الأزمة السودانية.