عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد نتيجة الثانوية العامة: مبشرة (فيديو)



جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير - فى تصريح لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الخميس - أنه بالنسبة لامتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية تم الانتهاء من تصحيح نصف عدد الأوراق بواقع 260 ألف طالب، مشيرا إلى حصول 1000 طالب على الدرجة النهائية بالإضافة إلى حصول 5000 طالب على أكثر من 95%.

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