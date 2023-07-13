«التعليم العالى» تنشر دليلا إرشاديا حول اختبارات القدرات فى سؤال وجواب

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بإتاحة الخدمات والمعلومات التى من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات، التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.





جاء ذلك فى إطار استعدادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق ببعض الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن المركز الإعلامى للوزارة أعد دليل إرشادى يتكون من (سؤال وجواب) ويتضمن كافة الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات التى تساعد الطلاب على معرفة الإجراءات التفصيلية لاختبارات القدرات.

وقال إنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكترونى https://tansik.digital.gov.eg وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 15/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.

وأوضح أن الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هى: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بنى سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.