الرئيس الانتقالى لتشاد يشكر مصر على قمة «دول جوار السودان»: ندعم التسوية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الانتقالى لتشاد محمد ديبى إتنو، إن تشاد تحيى بشدة عقد قمة دول الجوار السودان فى القاهرة ، لمتابعة تداعيات الأزمة السودانية، «تشاد ستفعل كل ما فى وسعها لكى ينتهى مؤتمرنا وكذلك أى مبادرة من شأنها أن تدعم جهود التسوية السلمية للمواجهات فى السودان، وأن يتم إثار الحوار بين أطراف هذه الدولة الشقيقة ودول الجوار».





وأضاف «إتنو»، خلال كلمته فى مؤتمر قمة الجوار السودان، الذى يعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، «أود فى بادئ الأمر اتقدم بخالص الشكر والامتنان لأخى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحكومته وشعب مصر لحفاوة الاستقبال الأخوية التى حظينا بها، يتحتم عليا أن أشير لكرم الضيافة لى والوفد المرافق لى عقب وصلنا لهذه المدينة الكبيرة القاهرة». وأوضح أنه يحيى الزعامة المصرية والسلطات المصرية لتلك المبادرة ولتلك القمة التى تضم دول جوار السودان والجهود التى تم بذلها والجهود الرائع الذى حظى بهذا الحدث، اللقاء يسمح لنا أن نركز على الموقف المثير للقلق، الذى تمر به السودان منذ اندلاع هذا العداء بين الأطراف المتحاربة، لكى ندرس سويا السبل الخروج من تلك الأزمة. وواصل: «أود أن انتهز هذه الفرصة للإعراب عن امتنانا الخالص للدعوة التى وجهت إلينا والتى تشارك بمقتضاها تشاد فى تلك القمة المخصصة لمعالجة تلك الأزمة التى تؤثر على السودان وأيضا تؤثر على كافة دول الجوار».

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