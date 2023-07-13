«عبدالغفار»: «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 7 ملايين خدمة مجانية فى 18 يوما

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 7 ملايين و185 ألفا و633 طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضى، حتى مساء أمس الأربعاء، فى جميع محافظات الجمهورية.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 183 ألفا و86 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 523 ألفأ و289 زيارة.

وقال الوزير إن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، لـ53 ألفا و578 طفلا، فيما قدمت الحملة 554 ألفا و242 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

وأشار إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 55 ألفا و756 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و86 ألفا و109 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 26 ألفا و834 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ156 ألفا و841 مواطنا.

وذكر أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 210 آلاف و418 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالى المترددين على القوافل الطبية، بلغ 150 ألفا و121 مواطنا.

وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 988 ألفا، و934 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 912 ألفا، و12 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 3 ملايين و254 و223 طفلا.

واستطرد أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 30 ألفا و190 خدمة فى مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسى، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسى، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأورد أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لنحو 700 ألف و850 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، كما جرى عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».