المنفى يشكر السيسى على قمة السودان: آثار الأزمة امتدت إلى دول الجوار

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس المجلس الليبى، محمد المنفى، عن خالص الشكر وعظيم الامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى، وحكومة وشعب مصر العظيم، على عقد قمة دول جوار السودان، فضلا عن توفير الإمكانات كافة لاستضافة القمة فى القاهرة مدينة السلام، مشيدا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.





وأضاف «المنفى»، خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، التى تستضيفها القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «استمرار الصراع المسلح بين أبناء الشعب الواحد فى السودان الشقيق منذ منتصف شهر أبريل، تسبّب فى آثار أمنية واقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة، تجاوزت حدود هذا البلد الجار إلى بلداننا دون استثناء، كما أنّ حدّتها تفاوتت من بلد لآخر». وتابع: «عبرت بلادى منذ اندلاع الأزمة السودانية عن استعدادها للانخراط والمساهمة بفعالية فى أى جهود إقليمية ودولية لإيقاف هذه الحرب، وعودة الأشقاء فى السودان إلى الحوار الجاد والبناء، من أجل التوافق على مستقبل السودان الديمقراطى الموحد، الذى يسعى إلى الاستقرار والسلام والتنمية».

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