رئيس إريتريا: قمة دول الجوار تساهم فى تأمين المناخ لحل أزمات السودان

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس الإريترى، أسياس أفورقى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تنظيم قمة دول جوار السودان، قائلا: «نرى فى مبادرة قمة السودان مبادئ أساسية تعتمد على احترام سيادة السودان واستقلاله ووجود مناخ ملائم للشعب السودانى حتى ينتقل إلى بر الأمان، وهذا يحتاج إلى خطة وجهود ومساعدة».





وأضاف «أفورقى»، خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، التى تستضيفها القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمُذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مبادرة قمة دول جوار السودان ستقود فى نهاية المطاف إلى تأمين المناخ الملائم للشعب السودانى، وكل دول الجوار تساعد السودان لحل مشكلاته وأزماته ولا يوجد تداخلات خارجية أو محلية».

وتابع: «قمة دول جوار السودان فرصة لبدء عمل جماعى بهدف تأمين المناخ فى السودان، لكى تنعم كل الدول المجاورة بالاستقلال والتعاون مع السودان»، مشيرا إلى أنّ تأمين المناخ السودانى يعنى منع أى تداخلات خارجية تحت أى مسمى سواء كانت مسميات إنسانية أو التداخلات العسكرية.

وأكد أهمية مبادرة قمة دول الجوار: «هذه المبادرة طيبة وتعد بداية لمسيرة طويلة للغاية من أجل الانتقال من الحالة التى يعانى منها الشعب السودانى إلى بر الأمان، إذ إنّها ستحتاج إلى مجهود ووقت وإمكانيات»، مشيرا إلى أهمية وجود آلية واضحة ذات مراجع عملية حتى يتمكن الشعب السودانى من الاستفادة الإمكانيات المتوفرة لكل الدول المجاورة.

وأشار إلى أنّه لا يوجد مبرر للحرب فى السودان، والمطلوب الآن إعطاء فرصة للشعب الذى أطاح بنظام بائد دمر السودان اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا، مؤكدا أنّ هذه المبادرة طيبة ويجب أن يكون لها نفس طويل ورؤى واضحة وآليات فعالة وعملية: «تاريخ المنطقة أو الإقليم الذى نعيش فيه فريد من نوعه، حل المشكلات فى هذه المنطقة يعتمد كثيرا على ما سينتج من هذه المبادرة لتأمين المناخ للشعب السودانى».