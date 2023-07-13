الرئيس السيسي بقمة دول الجوار: لدينا ما يقرب من 5 ملايين مواطن سودانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يوليو 2023 01:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه فور اندلاع الأزمة في السودان، بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان والتي تنعقد في القاهرة: "قدمت الحكومة المصرية، مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية، ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية".