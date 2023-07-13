بالأسماء.. الإمام الأكبر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين

وأفاد الأزهر فى بيان اليوم أن الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الأزهرية الستة للعام الدراسى 2022-2023م، بقسميها العلمى والأدبى.
وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الثانوية للقسم العلمى لمعاهد فلسطين 93.95 %، بينما بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى 81.08 % بنسبة نجاح عامة فى القسمين بلغت 89.5%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 430 طالبا وطالبة.
وحصلت على المركز الأول فى القسم العلمى عبير منير الدريملى، معهد فتيات غزة، بمجموع 630 بنسبة (96.92%)، وحصل على المركز الثانى الطالب إسماعيل على سالم، معهد شمال غزة، بمجموع 629 بنسبة (96.77%)، وحصلت على المركز الثانى مكرر سارة علاء غبون، معهد فتيات غزة، بمجموع 629 بنسبة (96.77%)، بينما حصل على المركز الرابع حبيب وسام أبوحميدان، معهد شمال غزة بمجموع 626 بنسبة (96.23%)، كما حصلت على المركز الرابع مكرر شهد حماد طافش، معهد فتيات غزة بمجموع 626 بنسبة (96.23%).
كما حصل على المركز الأول فى القسم الأدبى شاكر محمد أبو عجوه، طالب بمعهد غزة، بمجموع 555 بنسبة (94.07%)، وحصلت على المركز الثانى لما علاء سرور، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 544 بنسبة(92.20%)، بينما حصلت على المركز الثالث أدب هانى الحافى، بمعهد شمال غزة، بمجموع 540 بنسبة(91.53%)، فى حين حصلت على المركز الرابع ملك حسن صباح، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 538 بنسبة (91.19%)، وجاءت فى المركز الخامس مريم عمر الجبالى، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 535 بنسبة(90.68%).
وتيسيرا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر نتيجة الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=240
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