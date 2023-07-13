رغم صعوبة الأحياء.. طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالزغاريد

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وفى امتحان الأحياء، اشتكى العديد من الطلاب من صعوبة الامتحان، مشيرين إلى أنه يتضمن العديد من الأسئلة التى تحتاج إلى تفكير، لكنه بشكل عام لم يخرج عن المنهج المقرر.
أما طلاب شعبة الرياضيات فأكدوا سهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وقال بعضهم إن الامتحان كان طويلا ويحتاج إلى وقت إضافى لمراجعة الإجابات.
وبالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، فأكد طلاب الشعبة الأدبية، سهولة الامتحان باستثناء بعض الطلاب الذين اشتكوا من صعوبة بعض أسئلة فرع المنطق.
ومع تباين الآراء حول سهولة وصعوبة امتحانات اليوم، حرص طلاب الثانوية العامة على الاحتفال بانتهاء الامتحانات، التى استمرت لمدة شهر كامل، حيث بدأت يوم 12 يونيو الماضى.
واستقبلت الأمهات أولادهن بالزغاريد، وانتشرت البلالين أمام اللجان، كما سجد بعض الطلاب شكرا لله على انتهاء الامتحانات.
وفي تصريحات لمركز معلومات مجلس الوزراء، أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المتوقع إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسى 2022/2023، أوائل أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن نتائج الطلاب مبشرة.
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