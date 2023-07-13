عاجل.. السيسى يلقى البيان الختامى لقمة «دول جوار السودان»

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس، على احترام سيادة السودان والتأكيد على عدم تدخل أى أطراف خارجية فى الأزمة، وتوافق المشاركون على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد فى الوضع الأمنى والإنسانى فى السودان.

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