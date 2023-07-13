أبو الغيط يرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارا يدين الدعوة للكراهية الدينية

جدة - نرمين السيد - رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرار الصادر عن الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتى عقدت يوم 8/7/2023 بجنيف بشأن "التصدى للكراهية الدينية التى تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف"، والذى يعيد التأكيد على المسؤولية التى تقع على جميع الأطراف فى التنديد علناً بالدعوة إلى الكراهية الدينية، بما فى ذلك تدنيس الكتب المقدسة وبحث سبل مقاضاة مرتكبيها.





وأشار جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام، إلى أن أبو الغيط سبق وأن أدان بأشد العبارات سماح السُلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين فى أول أيام عيد الأضحى وحملها مسؤولية مواجهة مثل هذه الأعمال بحزم. وأكد المتحدث، على دعوة أبو الغيط جميع الدول إلى تبنى القرار والعمل على مواجهة تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، من خلال مراجعة بعض قوانينها وسياساتها التى لا تتصدى للكراهية الدينية بالحزم الواجب، والعمل على مقاضاة مرتكبى جرائم الكراهية والتحريض واتخاذ خطوات فورية لسد الثغرات القانونية فى هذا الخصوص. الجدير بالذكر، أن الأمانة العامة للجامعة العربية شاركت فى جلسة التصويت على القرار بوفد برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والذى صوتت عليه أغلبية دول المجلس، بواقع 28 دولة مقابل اعتراض 12 دولة وامتناع 7 دول عن التصويت.

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