عاجل.. البيان الختامى لقمة «دول جوار السودان»: النزاع الحالى شأن داخلى

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس، الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيها وعدم التدخل فى شؤونه واعتبار النزاع الحالى شأننا داخليا، لافتا إلى إطلاق حوار جامع يلبى تطلعات الشعب السودانى، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول فى دولة تشاد.

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