عاجل.. قمة «دول جوار السودان» تعتمد البيان الختامى

جدة - نرمين السيد - وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، البيان الختامى، مؤكدا على احترام سيادة السودان والتأكيد على عدم تدخل أى أطراف خارجية فى الأزمة، وتوافق المشاركون على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد فى الوضع الأمنى والإنسانى فى السودان.

وأكد الرئيس، الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيها وعدم التدخل فى شؤونه واعتبار النزاع الحالى شأننا داخليا، لافتا إلى إطلاق حوار جامع يلبى تطلعات الشعب السودانى، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول فى دولة تشاد.

كما أكد البيان ضرورة التعامل مع الأزمة الإنسانية والأخذ فى الاعتبار أن استمرار الأزمة سوف يؤدى إلى مزيد من النازحين، لدول الجوار بما يفوق إمكانياتها، كما شدد على ضرورة أهمية الحفاظ على الدولة السودانية، وعدم انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب.