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الرئيس السيسي في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان: النزاع الحالي شأنا داخليا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يوليو 2023 02:26 مساءً -  

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، البيان الختامى لقمة دول جوار السودان، حيث قال: أكدنا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا.

 

 

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "توافق المشاركون على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان".

 

 

 

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال والتوصل لحل شامل للأزمة في السودان".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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