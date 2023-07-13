الرئيس السيسى يعلن إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يوليو 2023 02:26 مساءً -

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة في السودان.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إلقائه للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، أنه يجب وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال في السودان.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تكثيف الاتصال والإجراءات التنفيذية المطلوبة ووضع الضمانات التي تحد من الآثار السلبية في السودان.

كما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتماد البيان الختامي لقمة دول جوار السودان.