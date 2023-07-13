رسائل البيان الختامى لقمة «دول جوار السودان» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" البيان الختامى لقمة دول جوار السودان.

وشارك رؤساء دول وحكومات جمهورية "إفريقيا الوسطى، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان"، وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة لدول جوار السودان بالقاهرة اليوم الخميس، وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية.

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