ضبط 4 حالات غش إلكترونى بآخر أيام امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الخميس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، فى مادة الأحياء للشعبة العلمية (علوم)، بإجمالى عدد 370 ألفا و867 طالبا وطالبة.





كما أدى 95 ألفا و552 طالبا وطالبة بشعبة الرياضيات، الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، وأدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 253 ألفا و52 طالبا وطالبة، وذلك أمام 2097 لجنة على مستوى الجمهورية.

بينما أدى 1824 طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء- الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.

وفى السياق، تابع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وبدوره تواصل خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد 4 حالات غش إلكترونى، حالتان فى مادة الفلسفة والمنطق بمحافظتى (القاهرة، والغربية) وحالة واحدة فى مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بمحافظة الدقهلية، وحالة واحدة فى مادة الأحياء بمحافظة الإسكندرية، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بنشر إجزاء من ورقة الأسئلة باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وفيما يتعلق بالحالة التى ضبطها فى محافظة الإسكندرية، فهى للطالب "ع.ح" صاحب الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء امتحان مادة الأحياء، حيث تم ضبطه داخل لجنة تابعة لإدارة المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية فور قيامة بالغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول، وتم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة والتحقيق مع الطالب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، كما تم استدعاء الملاحظين فى اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

وجدير بالذكر إن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM سيؤدون يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتى العلوم والرياضيات.