محمود بسيونى: قمة دول الجوار التى ترعاها مصر فرصة للسلام بالسودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى حديثه لـ "الفضائية المصرية"، اليوم الخميس، أضاف "بسيونى" أنَّ كلمات قادة القمة أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فورى والبحث عن آلية لمنع الاقتتال الداخلى وتقليل تكلفة الدم والبحث عن حلول سياسية من أجل الخروج بالأزمة إلى بر الأمان.

البحث عن حلول

وأكد أنَّ الدعوة المصرية بمثابة استكمال للجهود الحثيثة التى تقودها القاهرة منذ اليوم الأول من اندلاع الاشبتاكات فى السودان والبحث عن مخرج يضم التيارات السودانية كافة ويمنع التدخلات الأجنبية فى الشأن الداخلى للسودان.



وذكر أنَّ الدولة المصرية بالتنسيق مع دول الجوار تتواصل مع كل الأطراف داخل السودان، للبحث عن رؤية مشتركة للتوصل لحلول جذرية تحفظ السودان من التمزق والبحث عن اتفاق سياسى يضم القوى السياسية تصب فى مصلحة الشعب السودانى فى ظل تراجع الخدمات الإنسانية وتدمير البنية الأساسية.

قمة دول الجوار

يذكر أن مصر استضافت، اليوم الخميس، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي، والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

ويأتى المؤتمر فى ظل الأزمة الراهنة فى السودان، وحرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة، وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة.