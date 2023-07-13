الأنبا بيجول يفتتح مبنى جديدا لتجميع عسل النحل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة مجموعة من الآباء الرهبان بالدير المبنى الجديد، لتجميع عسل النحل التابع لمناحل دير المحرق العامر، تحت إشراف الراهب القس جورجيوس المحرقى.

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