«إكسترا نيوز» تُبرز جهود مصر ضمن رؤيتها الموحدة لاستقرار السودان «فيديو»

جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، تقريرًا، استعرضت خلاله الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لاستقرار السودان، بعنوان "جهود متواصلة تبذلها مصر ضمن رؤيتها الموحدة لاستقرار السودان".





وقال التقرير: "جهود متواصلة تبذلها مصر ضمن رؤيتها الموحدة لاستقرار السودان، خاصة مع تأثر دول الجوار بالوضع المتأزم، وهو ما ظهر خلال مبادرات عكست تلك الرؤية، وتتلخص الرؤية المصرية فى الانفتاح على أطراف الأزمة كافة، والتواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤية موحدة إزاء حل الأزمة". وأضاف: "أطلقت القاهرة أول مبادرة لوقف إطلاق النار بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، كما شاركت فى اجتماعات على هامش قمة جدة، هذا بجانب دعم السودان فى مواجهة الأوضاع الإنسانية، واستقبال الوافدين السودانيين، ثم جاء استضافة مصر لقمة دول الجوار السودانى، لتنفيذ تلك الرؤية الموحدة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية مؤسساتها، والحفاظ على مصالح الشعب السودانى".

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