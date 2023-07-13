جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المشروعات التى جرى الانتهاء منها وتحديدا على مستوى المجمعات الخدمية الحكومية. وفيما يلى معلومات عن المجمعات: إنشاء 30 مجمعا خدميا حكوميا 4 مجمعات بمركز ومدينة البلينا 5 مجمعات بمركز ومدينة المراغة 5 مجمعات بمركز ومدينة المنشأة 5 مجمعات بمركز ومدينة جرجا 4 مجمعات بمركز ومدينة دار السلام 5 مجمعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما مجمعان بمركز ومدينة ساقلتة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجمعات الحكومية تزين قرى «حياة كريمة» بسوهاج (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.