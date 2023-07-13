كشف حساب كولر مع الأهلى قبل لقاء الليلة أمام الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يوليو 2023 06:30 مساءً - يجمع استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة القمة بين فريق الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

توج الأهلى بلقب الدورى المصرى لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا 1-2، فى المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدورى المصرى لكرة القدم.

ويدين الأهلى بالفضل فى هذا الإنجاز لمدربه السويسرى مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة، ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التى شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.

وأعلن الأهلى تعاقده مع كولر يوم 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريش الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

وخاض كولر مباراتين مع الاهلى ضد الزمالك حقق الفوز فى اللقاء الاول بهدفين دون ليتوج بالسوبر المحلى ثم حقق الفوز فى اللقاء الثانى بثلاثية دون رد فى الدور الاول لدوري هذا الموسم.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 52 مباراة، حقق الفوز فى 39 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 95 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 35 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة والدورى المصرى مرة.

اللقب الأول الذي حققه كولر مع الأهلي كان كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في أبو ظبي بالفوز بهدفين دون رد.

عاد السويسري وحقق لقبه الثاني بعدها، وهو كأس مصر على حساب بيراميدز في الأوقات الإضافية.

ثالث بطولات كولر كانت السوبر المصري الثاني له، وهذه المرة على حساب بيراميدز لا الزمالك.

رابع وأغلى بطولات كولر على الإطلاق كانت دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 3-2 في مجموع المباراتين.

أما اللقب الخامس فكان الدوري المصري الغائب لمدة موسمين عن الأهلي.

ورفع كولر رصيده من الألقاب مع الأهلي حتى الآن إلى 5 ألقاب، متخطيا تتويجاته السابقة على مر تاريخه مع كل الفرق التي تولى تدريبها من قبل، والتي كانت حصيلتها 4 ألقاب، بينها لقبان للدوري السويسري مع سانت غالين وجراسهوبرز، ولقب لدوري الدرجة الثانية الألماني مع بوخوم، ولقب لكأس سويسرا مع بازل.