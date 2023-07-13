رئيس استاد القاهرة يوضح سبب حريق بجوار الفار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يوليو 2023 06:30 مساءً - أعلن وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، عن سبب الحريق المحدود الذي نشب داخل الاستاد عند الشاشة الخاصة بمشاهدة تقنية الفيديو "الفار" الموجودة في أرضية الملعب قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي تقام مساء اليوم .

وقال رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي في تصريحات خاصة ، أن تلامس الأسلاك الكهربائية عند شاشة "الفار" تسببت في نشب حريق محدود جدا ، مؤكدا أنه تم السيطرة عليه في أسرع وقت .

وشدد وليد عبد الوهاب ، أن الاستاد جاهز تماماً لاستضافة مباراة القمة وأن الاستاد في أبهي صوره له للمباراة التي ينتظرها جميع الجماهير المصرية والعربية .

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة و النصف من مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك والأهلى على استاد القاهرة ، بالمباراة المؤجلة من الجولة الحادية و الثلاثون لمسابقة الدورى المصرى.