وزير الصحة يكرم طاقم تمريض بمستشفى أسيوط للصحة النفسية (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، طاقم تمريض بمستشفى أسيوط للصحة النفسية، لأمانتهم والحفاظ على مبلغ مالى عثر عليه بحوزة أحد المرضى النفسيين المترددين على المستشفى.





أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن طاقم التمريض تعامل مع مريض حضر إلى المستشفى يظهر عليه علامات المرض النفسى، ويعانى من فصام ذهانى وأعراض هلاوس وسلوكيات غير منتظمة، وبعد فحص الطبيب وعمل إجراءات دخول المستشفى تبين للفريق أن المريض لديه مجموعة من الأكياس والأوراق المتهالكة، حيث أبلغ الفريق إدارة المستشفى، وشكلت لجنة فحص محتويات الأكياس ووجد به مبلغ مالى كبير ولا يعلم الأهل عنها شيئا، وتحرر محضر بذلك، وحفظ المبلغ فى الأمانات لحين تسليمه لصاحب الشأن بعد تمام شفاؤه، حيث أكد الوزير أن هذا العمل يدل على مدى الأمانة والصدق والأخلاق الكريمة للفريق الطبى. شمل التكريم، كلا من الدكتور حسن عبدالرازق أحمد مدير مستشفى أسيوط للصحة النفسية، وطنطاوى عبدالفتاح رئيس هيئة التمريض، وفريق التمريض (محمد عزت محمود، وائل رؤوف نمر، هانى خميس حمادة، سلامة فرغلى عرفة، أسامة جمال عبدالعاطى)، وذلك بحضور الدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.

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