للتنسيق الأمني​​.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الأردني

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يوليو 2023 07:28 مساءً - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، نظيره الأردني مازن عبدالله هلال الفراية وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ،كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين ، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى ، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

ومن جانبه أعرب محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.