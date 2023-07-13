قرعة تصفيات كأس العالم 2026.. مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يوليو 2023 07:28 مساءً - أوقعت القرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامته فى كل من أمريكا، كندا والمكسيك، والمقامة حاليا فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، منتخبنا الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى مصر ، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا ،جيبوتي

ومن المقرر أن يتأهل 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة والتي ستضم 48 فريقًا بدلا من 32 في النسخ السابقة من المونديال.

وسيتأهل من التصفيات 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم، وهم أصحاب الصدارة في كل المجموعات، على أن يتأهل 4 منتخبات أصحاب أفضل ثوانى في كل لمجموعات إلى الملحق، حيث سيتواجه فريقان في نصف النهائي ثم النهائي ليتأهل من القارة السمراء منتخب إضافى لخوض الملحق العالمى، بخلاف الـ9 منتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

قد يصل عدد المشاركين من أفريقيا إلى 10 منتخبات، حيث سيخوض منتخب أفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهما من القارات.

وستكون مواعيد تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم كالتالى..

الجولة الأولى والثانية: من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثالثة والرابعة: من 3 إلى 11 يونيو 2024

الجولة الخامسة والسادسة: من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولة السابعة والثامنة: من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة التاسعة والعاشرة: من 6 إلى 14 سبتمبر 2025

مباريات أفضل ثواني: من 10-18 نوفمبر 2025

وستكون أقوى منتخبات أفريقيا فى التصنيف الأول والثانى بناء على تصنيف فيفا الأخير، والذى شهد تواجد منتخب مصر فى المركز 34 عالميًا والخامس أفريقيا ما يعنى تواجده في التصنيف الأول ليكون على رأس إحدى المجموعات الـ9.. وجاء التصنيف كالتالى..

التصنيف الأول

المغرب – السنغال – تونس – الجزائر – مصر – نيجيريا – الكاميرون – مالي – كوت ديفوار

التصنيف الثانى

بوركينا فاسو – غانا – جنوب أفريقيا – كاب فيردى – الكونغو الديمقراطية – غينيا – زامبيا – الجابون – غينيا الاستوائية

التصنيف الثالث

أوغندا – بنين – موريتانيا – كينيا – الكونغو – مدغشقر – غينيا بيساو – ناميبيا – أنجولا

التصنيف الرابع

موزمبيق – جامبيا – سيراليون – توجو – تنزانيا – زيمبابوي – أفريقيا الوسطى – مالاوى – ليبيا

التصنيف الخامس

النيجر – جزر القمر – السودان – رواندا – بوروندي – إثيوبيا – إيسواتينى – بوتسوانا – ليبيريا

التصنيف السادس

ليسوتو – جنوب السودان – موريشيوس – تشاد – ساو تومى – جيبوتى – سيشيل – إيريتريا – الصومال