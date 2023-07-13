تدقيق البيانات والإجابات الملغاة.. حجازى يستعرض إجراءات التصحيح الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، مركز التصحيح الرئيسى الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة، وذلك فى إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى 2022/ 2023.





ورافق الوزير فى زيارته الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازى حرصه على أن يحصل كل طالب على حقه فى عملية التصحيح، وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم على دقة عملية التصحيح الالكترونى لأوراق الأسئلة (المقالية والبابل شيت)، والتى تمر بالعديد من المراحل الدقيقة التى تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وفى هذا الإطار، استعرض الوزير داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل المختلفة التى تمر بها عملية التصحيح الالكترونى والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل فى ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات، سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة فى البابل شيت أو الاجابة فى ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وخلال الجولة التفقدية بمركز التصحيح الإللكترونى الرئيسى، استعرض الوزير الإجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة فى ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات فى هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته فى ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

كما استعرض الوزير خطوات التصحيح الإلكترونى التى تتم فى حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الالكترونى إنذارا للمراقب على لمراجعة الاجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التى قام الطالب بتظليلها.

وأشاد حجازى بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح وما لديهم من خبرة فى هذا المجال.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتى تجاوزت 90٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، أما نسبة النجاح فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، فتجاوزت 91%، و20% من الطلاب حصلوا على 95% فأكثر.

واختتم طلاب الثانوية العامة امتحانات هذا العام الدراسى 2022/2023، بأداء الامتحان في مادة الأحياء لشعبة العلوم، ومادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.