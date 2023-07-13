«إكسترا نيوز» تنشر فيديو عن مسجد «مالك الملك» أحد التحف المعمارية بالعلمين

جدة - نرمين السيد - واستعرض تقرير إكسترا نيوز، أبرز الصور عن المسجد، حيث ظهر فى الفيديو فى صورة جميلة والأشجار والمسطحات الخضراء تحيط به من كل مكان.
يذكر أن مسجد «مالك الملك»، مبنى على طراز حضارى مميز، يمزج بين العديد من صور التراث المختلفة فى البناء منها الأندلسى.
يتكون مسجد «مالك الملك»، من مصلى للرجال وآخر للنساء بالدور الأول، إلى جانب قاعتى مناسبات ومكتب للإمام ومكتبة وأماكن للوضوء.
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