جدة - نرمين السيد - وقال "عبدالوهاب"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المُذاع عبر فضائية "dmc": "البلد دى اتعلمت فيها ببلاش، أخدت بكالوريوس فى الطب وأصبحت مدرس، ثم أستاذ مساعد، ثم أستاذ فى جراحة الجهاز الهضمى، وكل ده ببلاش".
وأضاف: "علشان آخد كل ده من أى دولة، هدفع كام مليون؟، يبقى أنا عليا للبلد دى كام مليون؟، وإذا مكنش ليا خير فى أهل بلدى وفى المواطنين الغلابة يبقى مستحقش أعيش فى هذا البلد".
وتابع رائد زراعة الكبد ورئيس الجمعية العالمية للجهاز الهضمى، أنه يشعر بالسعادة عندما يساهم فى بناء بلده، وتساعد الفقراء، لافتًا إلى أن دعوة الغلابة تساوى ملايين الجنيهات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تستطيع- رائد زراعة الكبد: لو مليش خير فى أهلى يبقى مستحقش أعيش فى البلد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.