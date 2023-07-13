مصر تستطيع- رائد زراعة الكبد: لو مليش خير فى أهلى يبقى مستحقش أعيش فى البلد

جدة - نرمين السيد - وقال "عبدالوهاب"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المُذاع عبر فضائية "dmc": "البلد دى اتعلمت فيها ببلاش، أخدت بكالوريوس فى الطب وأصبحت مدرس، ثم أستاذ مساعد، ثم أستاذ فى جراحة الجهاز الهضمى، وكل ده ببلاش".

وأضاف: "علشان آخد كل ده من أى دولة، هدفع كام مليون؟، يبقى أنا عليا للبلد دى كام مليون؟، وإذا مكنش ليا خير فى أهل بلدى وفى المواطنين الغلابة يبقى مستحقش أعيش فى هذا البلد".

وتابع رائد زراعة الكبد ورئيس الجمعية العالمية للجهاز الهضمى، أنه يشعر بالسعادة عندما يساهم فى بناء بلده، وتساعد الفقراء، لافتًا إلى أن دعوة الغلابة تساوى ملايين الجنيهات.