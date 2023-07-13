محافظ الإسكندرية وسفير نيبال يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وأكد سفير نيبال - خلال اللقاء - أن مصر ونيبال يمتلكان تاريخ وحضارة عريقة، وأهمية تعزيز العلاقات التى تربط الجانبين وخاصة فى المجالات الاقتصادية والسياحية واستخدام الطاقة، معربا عن سعادته بزيارة الإسكندرية التى تشهد تطورا ملحوظا.
ورحب المحافظ بالسفير فى الإسكندرية، لافتا إلى أن العلاقات التى تربط البلدين جيدة، ولابد من العمل على تقوية تلك العلاقات وخاصة فى المجال التجارى الذى يدعم اقتصاد البلدين.
ولفت إلى إمكانية التنسيق بين الجانبين لزيادة التبادل السياحى بين الإسكندرية ونيبال من خلال التعاون بين الوكالات السياحية بما سيساهم بشكل كبير فى إنشاء خط طيران مباشر بين البلدين.
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