جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام تجاوزت 90 %؜، فيما تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجازى: 90% نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية و91% فى اللغة الأجنبية الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.