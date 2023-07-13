اليوم- السفيرة منى عمر: مصر لها وزن سياسى على المستوى العربى والإفريقى

جدة - نرمين السيد - وأضافت "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، إن الدولة المصرية قامت بتدشين الكثير من المبادرات لحل الأزمة السودانية وعودة الاستقرار للسودان مرة أخرى، كما أن السعودية كان لها محاولة أخرى سابقة لحل الأزمة من خلال قمة جدة.

وتابعت: "قمة دول الجوار التى استضفتها مصر اليوم تسع للجميع، حيث لا يوجد لمصر أى توجه تنافسى مع دول الجوار، لهذا قامت القاهرة بدعوة دول الجوار جميعهم للنظر فى الأزمة السودانية بكل حيادية وشفافية، لذا يمكن القول أن مبادرة مصر تكاملية وضمت جميع المبادرات السابقة التى قامت بها دول المنطقة من قبل".

وأشارت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إلى أن مصر لها وزن سياسى خاص على مستوى النطاق العربى والإفريقى، لهذا دائمًا ما تكون المبادرات المصرية ذات نتائج ملحوظة.