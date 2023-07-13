وزير التعليم: لم يحدث على الإطلاق تسريب لامتحانات الثانوية العامة 2023.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 يوليو 2023 08:26 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لم يحدث تسريب لامتحانات الثانوية العامة منذ عام 2016 لأن هناك جهة سيادية تتولى طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة ولا يوجد على الاطلاق تسريب لامتحانات الثانوية العامة، ولكن ما يحدث هو أن الطالب بعد دخوله لجنة الامتحان يقوم بتصوير أجزاء من الأسئلة وتشييرها على صفحات الغش، ونظرا لوجود باركود على ورقة الأسئلة ففى غضون 5 دقائق يتم ضبط الطالب المتسبب فى تصوير الأسئلة.

وتابع وزير التربية والتعليم فى فيديو له، أنه يتم تطبيق القانون على الطالب بالحرمان عام أو عامين من الامتحانات كما أنه فى إطار التصدى ومنع الغش كان يتم استخدام العصا الإلكترونية فى تفتيش الطلاب قبل دخولهم لجنة الامتحان كما تم منع التحويلات بين طلاب الثانوية العامة وعدم عقد لجان فى الأماكن التى شهدت غش فى السنوات الماضية، وكان يتم تغيير رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام لتجديد الدماء.

وانتهى طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحان الخميس 13 يوليو 2023، وينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الامتحانات، حيث كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل منتظم وطبيعى داخل الكنترولات ويتم التعامل مع كراسات الإجابة بدقة وجودة عالية، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بداية أغسطس المقبل بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرا إلى أنه سيكون متاحا خلال التظلمات للطلاب الاطلاع على كراسة الاسئلة والبابل شيت.

ويتيح موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من أغلب المواد، إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربى، واقتربت الكنترولات من إنهاء تصحيح أغلب المواد التى أدى الطلاب الامتحان فيها.

ويوفر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس