عبدالستار صبرى يكشف تفاصيل مباريات الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين

جدة - نرمين السيد - وقال الكابتن عبد الستار صبرى، نجم منتخب مصر الأسبق، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، من تقديم الإعلامى محمد مصطفى شردى، المذاع على قناة الحياة، إن بلادنا بها العديد من الأشياء الجميلة والرائعة، مضيفا أن مدينة العلمين الجديدة شىء جميل وتحفة فنية.
وأضاف الكابتن عبد الستار صبرى، أنه عندما وصل العلمين أعجبه جدا كل شىء من أول المهرجان والمبانى والمكان بصفة عامة.
وتابع أن مهرجان العلمين كأنه يقول للعالم أجمع إننا مصر تملك مدينة، تعتبر الأجمل فى العالم، مضيفا أنه شاهد فى الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين الجديدة، لاعبين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى وجود منافسة كبيرة بين اللاعبين.
وواصل أن فريقه سوف يلعب غدا فى الثامنة مساء، مضيفا أن كل فرقة مشاركة فى الفاعليات تحتوى على لاعبين كبار شاركوا فى عدد من الأندية الكبيرة مثل الأهلى والزمالك والإسماعيلى وغيرها من الأندية.
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