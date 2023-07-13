وزير التعليم يستعرض إجراءات مكافحة الغش بامتحانات الثانوية هذا العام

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لم يحدث أى تسريب لامتحانات الثانوية العامة إطلاقا، منذ عام 2016، نظرا لتولى جهة سيادسة طباعة الأسئلة.





وأوضح حجازى، فى تصريحات لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن ما حدث هذا العام أن بعض الطلاب تمكنوا من الدخول بأجهزة إلكترونية إلى اللجان وتداول أجزاء من أسئلة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى، ومع وجود "الباركود" على كراسة الأسئلة، تتمكن الوزارة من ضبط الطالب المخالف خلال 5 دقائق وتطبق عليه القانون الذى يقضى بالحرمان من الامتحان لمدة عام أو عامين.

واستعرض الوزير بعض إجراءات مكافحة الغش، من استخدام العصا الإلكترونية، وتفتيش الطلاب للكشف عن أجهزة إلكترونية، ومنع التحويل للجان التى شهدت شغبا الأعوام الماضية، إضافة إلى تغيير رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة كل فترة لتجديد الدماء داخل لجان الثانوية العامة.

وانتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، من أداء امتحانات هذا العام الدراسى 2022/2023، وكشف الوزير أن النتيجة قد تعلن فى بداية أغسطس المقبل.